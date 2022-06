Allegri vuole un difensore, i nomi sul tavolo

Nel mercato della Juventus ce n’è per tutti i gusti. Quelli di Allegri forse sono difficili da accontentare, la dirigenza bianconera è al lavoro sui casting per il post-Chiellini.

Erede Chiellini, la richiesta di Allegri

L’eredità di Chiellini non sarà semplice da gestire, attorno a de Ligt si ripartirà con Bonucci. Un terzo centrale titolare però serve, come racconta il CorSport: sono state raccolte informazioni su Aymeric Laporte, non ritenuto incedibile dal Manchester City. Per esperienza, struttura fisica e caratteristiche tecniche, risponderebbe all’identikit voluto da Allegri.

Sul tavolo sempre aperte le relazioni legate a Badiashile del Monaco, Gvardiol del Lipsia e Gabriel dell’Arsenal, dalla Fiorentina si valutano le posizioni di Nikola Milenkovic e di Igor.