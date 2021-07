Allegri Juve – Massimiliano Allegri è davvero una figura chiave nella Juventus. Non solo per i risultati che ha raggiunto nel suo precedente quinquennio da allenatore bianconero, ma anche per il rapporto di stima e per il carisma che ha trasmesso ad alcuni giocatori.

Tanto che quest’estate possiamo tranquillamente parlare di un paio di giocatori che, alla fine dell’ultima stagione (quindi due mesi fa abbondanti, non di più) pensavano seriamente di finire la propria esperienza con la Juve. E che invece, con l’arrivo, anzi il ritorno, di Max, hanno cambiato idea.

Allegri Juve, ecco cos’è successo con 2 giocatori

CAPITANO E TERZINO – Giorgio Chiellini ha riflettuto molto a lungo prima di convincersi a rinnovare il contratto (cosa che farà al rientro dalle vacanze) e aveva accarezzato l’idea di andare a chiudere la carriera in MLS. Poi però, ecco Allegri, allenatore di mille battaglie e parecchie vittorie.

E l’idea di chiudere la vita calcistica alla Juve ha ripreso campo. E poi Mattia De Sciglio: era praticamente sicuro che, una volta rientrato a Torino dal prestito a Lione, sarebbe stato ceduto nuovamente.

Anzi, il terzino ex Milan aveva pure affermato pubblicamente che gli sarebbe piaciuta un’altra esperienza lontano dalla Serie A. Ma poi è tornato Max, l’allenatore che più di chiunque altro gli ha dato fiducia in questi anni.

E De Sciglio ora è motivato a giocarsi le sue chance di permanenza (comunque tutt’altro che scontata, data la presenza di parecchi altri terzini in rosa) in questo ritiro alla Continassa.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com