“Non so se arriverà”, Allegri fa chiarezza sul mercato!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Si parla di mercato e di Leandro Paredes.

Allegri su Paredes

Un giudizio su Milik? Paredes è sempre più vicino, questa Juve è più forte di quella di quella dell’anno scorso?

“Solo i risultati diranno se la Juve è più forte dell’anno scorso. Per essere più forte la Juventus deve migliorare la posizione dell’anno scorso che è il minimo. Detto questo Paredes non è ancora arrivato, non so se arriverà. Bisogna concentrarsi sulla partita di domani che è la cosa più importante. Di Milik sono molto contento. È stata fatta una scelta importante perché è un giocatore che ha dei numeri impressionanti. È un giocatore che potenzia l’attacco. Secondo me a lui piace più venire incontro che giocare sulla profondità e secondo me potrebbe giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nullaosta a livello burocratico che spero arrivi nel pomeriggio così sarà a disposizione”