Allegri ha un nome per sostituire De Ligt

Cercasi muro in difesa per la Juventus di Allegri. L’ultima conferma è arrivata dall’incontro milanese di mercoledì sera con l’agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il preferito di De Ligt per Allegri

Il senegalese del Napoli è il preferito di Max per sostituire De Ligt. Fuori un classe ‘99, dentro un 31enne? Ad Allegri la cosa non dispiacerebbe più di tanto, ma il piano per portare Koulibaly alla Juve è solo agli albori. Anche perché non manca la concorrenza di altri club, dal Manchester City al Barcellona, per finire con il Chelsea.