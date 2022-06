Allegri ha un obiettivo con i 120mln di De Ligt

Se la Juve di Allegri incassasse 120 milioni o poco meno dalla cessione di De Ligt, chi arriva poi? La domanda se la stanno facendo anche i tifosi bianconeri sui social, come racconta la Gazzetta dello Sport.

I sogni di Allegri

Il favorito del tecnico è Koulibaly, contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2023. Il senegalese ha compiuto 31 anni e la trattativa per il rinnovo non pare decollare. Scenario ideale per un’offensiva della Juve su due fronti: il primo, stuzzicare De Laurentiis con un’offerta congrua (40 milioni?); il secondo, convincere Koulibaly a emulare Higuain, che nel 2016 passò dal Napoli alla Juventus. Ecco, il difensore per ora sembrerebbe restio a quello che i tifosi azzurri vedrebbero come un tradimento.