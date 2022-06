Allegri vuole Morata, ma ha già due alternative ad Alvaro

Alvaro Morata ha ancora la fiducia di Massimiliano Allegri, il primo a spingere per la sua conferma. Come racconta la Gazzetta dello Sport, per questo la Juve farà nuovi tentativi per sbloccare la situazione.

Niente Morata? Due alternative e budget già fissato

Secondo il quotidiano, il club ha già sondato altre piste per il ruolo di centravanti di riserva. Portano a Luis Muriel dell’Atalanta e a Giovanni Simeone dell’Hellas Verona. Il budget a disposizione resta sempre quello, intorno ai 15 milioni di euro, anche se Cherubini avrà bisogno prima di completare qualche cessione per poi poter investire. Il mercato è appena cominciato, i problemi da superare non mancano. Però l’opzione Morata, che ha un ingaggio superiore agli altri due, ma un contratto in scadenza nel 2023 da ridiscutere, resta viva.