Allegri su Dybala alla Roma – L’allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche dell’approdo di Paulo Dybala alla Roma.

Allegri su Dybala alla Roma, le parole

‘Dybala ha dato tanto alla Juve e gli faccio un grande in bocca al lupo per quello che sarà il suo futuro. È un giocatore molto tecnico, molto bravo: la Roma è la squadra giusta per lui perché ha un giocatore che gli serve come Abraham e ha Mourinho che è molto bravo’.