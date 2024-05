Allegri subito in una big europea? Il possibile scenario 

Braccio di ferro tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Prima l’esonero, poi la lettera di contestazione da parte del tecnico toscano. Non doveva finire così e dispiace ad entrambe le parti, ma ognuno prende le proprie ragioni. La società ha ritenuto necessario l’esonero dopo i fatti di Atalanta-Juventus di Coppa Italia e potrebbe far leva su questo allontanamento per un licenziamento per giusta causa. L’allenatore non ci sta perché perderebbe i 10 milioni che ancora gli spettano per l’ultimo anno di contratto.

Ed è così che c’è stata la replica formale in queste ore che porterà a una disputa giuridica, a meno che non si trovi un punto di incontro come si spera. Sarebbe giusto così per tutti e per quanto abbia rappresentato quest’unione nella storia bianconera. I legali si sentiranno nelle prossime ore ma è provabile che si trovi un accordo, perché trascinarsi in tribunale non sarebbe certo piacevole e utile per nessuna delle due parti.

Allegri torna in panchina dopo la Juventus?

Per Allegri, poi, essere vincolato ancora un’altra stagione potrebbe non essere proprio una mossa vincente, perché potrebbe esserci per lui già un ritorno in panchina. Meglio andar via con una ricchissima buonuscita, così da essere padrone del proprio destino in caso di chiamate dall’estero. Perché è solo oltre i confini nazionali che potrebbe trovare casa, a meno che Aurelio De Laurentiis non ci pensasse all’improvviso come qualcuno da Napoli bisbiglia.

La meta più verosimile non è in Italia, piuttosto l’Arabia Saudita che sembra pronto a tentarlo con un’offerta faraonica. Ma occhio anche a un’altra pista caldeggiata dai bookmakers e alimentata da alcune timide indiscrezioni: il Bayern Monaco. Sembra esserci anche Allegri nella lista dai papabili per il dopo Tuchel. Per il 56enne si tratterebbe, nel caso, di una nuova occasione europea dopo aver rifiutato il Real Madrid proprio per tornare alla Juventus.