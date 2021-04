Allegri torna alla Juve? Se la Juventus dovesse qualificarsi in Champions Andrea Pirlo sarà ancora l’allenatore. Già, ma in caso di quinto posto? La Gazzetta dello Sport parla di un possibile clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri a distanza di quasi due anni.

Da quanto ha lasciato i bianconeri Max è sempre stato accostato alla Juve: prima quando c’era Sarri, che non ha mai convinto fino in fondo ed è stato esonerato nonostante la vittoria dello scudetto, e ora che c’è Pirlo, con una panchina che traballa fin dall’inizio.

INDIZI SOCIAL – Nella giornata di ieri il collaboratore Aldo Dolcetti ha pubblicato un disegno di una zebra su Instagram, segnali social che possono far pensare al ritorno di Max. Inoltre, il suo mentore Giovanni Galeone non ha mai escluso un ritorno di Allegri alla Juventus.

I tifosi lo sognano e secondo molti potrebbe essere l’uomo giusto per riportare entusiasmo e risultati dopo una stagione negativa. Prima di lasciare Torino aveva chiesto una rivoluzione, quella che di fatto potrebbe essere messa in atto in estate dalla società.

Allegri torna alla Juve? Le ipotesi di Gazzetta

I GIOVANI – Come sarebbe la (nuova) Juve di Allegri? Tanti giovani, si riparte da loro. De Ligt e Chiesa sarebbero le certezze, Kulusevski il giocatore da far esplodere. Come già fatto in passato con Morata, Coman e Kean. Rimetterebbe Bentancur mezz’ala e saluterebbe senza troppi rimpianti Ramsey e Rabiot. Il regista? Arthur in caso d’emergenza, aspettando un acquisto dal mercato (nei prossimi mesi la Juve tornerà su Locatelli).

REBUS CHIELLINI – Giorgio Chiellini è in scadenza di contratto, il suo futuro è ancora tutto da decidere ma con l’eventuale ritorno di Allegri potrebbe schiarirsi le idee e rimanere alla Juve. Anche se al momento non è arrivata nessuna proposta per il rinnovo. Lui vorrebbe ancora giocare e non se la sente di mettersi subito dietro a una scrivania, piace in MLS e mai come ora potrebbe davvero lasciare la Juve. Ma il ritorno di Max potrebbe cambiare i piani.

RONALDO – E Ronaldo? Arrivederci, tanti saluti. Non sarebbe una trageria per Allegri se il portoghese decidesse di lasciare la Juve. L’ultima volta che si è sentito con Agnelli, l’allenatore aveva proprio suggerito di far partire CR7 per rimettere Dybala al centro del progetto.

Sarebbe questo il suo piano: rilanciare Paulo e dargli la possibilità li spaziare tranquillamente sulla trequarti senza nessuno che gli pesti i piedi. Max potrebbe rilanciare quel giocatore che con lui in panchina, nel 2017-18, segnò 26 gol stagionali. E vicino a La Joya metterci Morata o un nuovo acquisto, magari Kean. Pirlo si gioca il futuro in un mese, i tifosi sognano il ritorno di Allegri.

allegri-grande

