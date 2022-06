Allegri vuole un attaccante di Serie A, richiesta al club

Uno dei giocatori per i quali Massimiliano Allegri si sta fortemente spendendo è Marko Arnautovic. Pilastro del Bologna, nella scorsa stagione ha risolto partite e situazioni delicate segnando 14 gol assai pesanti. Ne parla Tuttosport.

Allegri vuole Arnautovic

Allegri è convinto che Arnautovic non solo possa essere una degnissima riserva di Vlahovic, ma anche una sua potenziale spalla. Peraltro, come noto, il tecnico livornese ha molto martellato sul fatto che Vlahovic avesse bisogno di crescere ancora un po’ nella gestione di certe situazioni, rimarcando la giovane età dell’ex viola. Ecco, Arnautovic non è esattamente di primo pelo… La sua duttilità, poi, lo rende perfetto sia per il 4-3-3, sia per il 4-2-3-1, sia per il 3-5-2 su cui punterà l’allenatore.