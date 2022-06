Allegri vuole Di Maria, ecco che Juve ha in mente

Dusan Vlahovic e Angel Di Maria hanno scelto Ibiza per rigenerarsi in vista della prossima stagione, il primo sa già che maglia indosserà nel 2022-23 mentre il secondo ancora no. Allegri lo vuole, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri vuole Di Maria

Il futuro dell’argentino dipende solo da lui, perché la Juventus ha fatto tutto quello che poteva per convincerlo a trasferirsi a Torino, sia dal punto di vista progettuale che tecnico. Intanto Allegri pensa già al nuovo tridente, con Dusan centravanti, Di Maria a destra e magari Kostic a sinistra, aspettando Federico Chiesa che non sarà ancora pronto per l’avvio del campionato (rientro previsto tra settembre e ottobre).