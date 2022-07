Allegri vuole Morata! Spunta una nuova formula

La prima scelta dell’allenatore della Juventus Max Allegri per rinforzare l’attacco è sempre Alvaro Morata e la dirigenza è pronta a provare a riallacciare i contatti con l’Atletico Madrid. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve su Morata, le ultime

Dopo che le prime offerte bianconere non erano state considerate adeguate dai colchoneros, la soluzione per riportare Alvaro a Torino potrebbe essere un’altra. Un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto fra un anno, a cifre inferiori rispetto a quelle degli ultimi due anni. Ma serve che lo spagnolo, in scadenza nel 2023, rinnovi con il club di Madrid.