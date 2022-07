Allegri vuole Morata, non Arnautovic o Kostic: il motivo

Allegri non ha perso le speranze, vuole riportare in bianconero Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto della Juventus. Ci sono ancora margini, secondo il Corriere dello Sport.

Allegri vuole Morata

L’operazione non è semplice, una prima trattativa si è già arenata a giugno. Le idee non mancano (Arnautovic, Kostic), ma Max preferirebbe optare per le certezze garantite da un giocatore che già conosce l’ambiente, che sarebbe rimasto più che volentieri e che ha dovuto fare le valigie e tornare a Madrid senza il sorriso. Visogna però trovare naturalmente un’intesa con l’Atletico Madrid, controparte non troppo semplice da convincere.