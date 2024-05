Allenatore Juve, chi è il piano B a Thiago Motta? Nome a sorpresa

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Originariamente, secondo alcune fonti ma non ci sarebbe troppo da sorprendersi, il piano A di Cristiano Giuntoli era Luciano Spalletti: l’allenatore con cui ha condiviso anni intensi a Napoli vincendo anche uno storico scudetto. L’obiettivo del dirigente bianconero era replicare l’accoppiata a Torino, così da aprire un ciclo juventino all’insegna delle ambizioni coniugate al bel gioco.

Avrebbe atteso anche un anno convivendo con Massimiliano Allegri che si è ritrovato al suo approdo nel mondo Juventus, per poi switchare appena possibile. Nel frattempo, però, Spalletti prima non ha voluto fare un torto ai napoletani e poi ha accettato la panchina della nazionale italiana facendo saltare i piani ipotetici del dirigente che ha virato su un’alternativa di lusso: Thiago Motta, tecnico capace di centrare la Champions League con un Bologna di tutto rispetto sul piano del gioco ma certamente non più attrezzato di altre squadre finite sotto su quello tecnico.

Panchina Juve, chi è a oggi il piano B a Thiago Motta?

Ora l’allenatore dei rossoblu incontrerà in queste ore la dirigenza del Bologna che intende convincere Thiago Motta a restare: e se alla fine Joey Saputo dovesse farcela? Come si muoverebbe la Juventus a quel punto? E qui che subentra il colpo di scena come svelato da Fabio Ravezzani, direttore di Telelelombardia: “Fonti attendibili mi dicono che la Juventus punta tutto su Thiago Motta che arriverà quasi certamente: dovesse accadere qualcosa, l’unico piano B è un nome un po’ dimenticato da tutti nell’ultimo periodo: Palladino”.

Si tratterebbe di un profilo sicuramente giovane – così come l’italobrasiliano – ma che andrebbe a sposarsi perfettamente con la nuova filosofia di un calcio moderno e con lo stile Juve essendo anche un ex bianconero che conosce particolarmente bene l’ambiente juventino. La Juventus lo incontrerà alla prossima giornata: prima Bologna-Juve, poi Juventus-Monza. Dagli ultimi 180 minuti dovrebbe uscire la nuova guida tecnica per il prossimo ciclo.