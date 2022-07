De Ligt via? La Juve ha una lista di sostituti: i nomi

Il Bayern deve avvicinarsi alle richieste della Juve per De Ligt, le soluzioni per riempire subito il “buco” sono già sul tavolo di Arrivabene e Cherubini. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Alternative Juve per De Ligt

Se per Bremer bisogna valutare le mosse dell’Inter, la strada sembra più libera per Pau Torres. Il Villarreal è pronto a cedere il giocatore, ma chiede 50 milioni di euro. Cifra elevata anche per il brasiliano Gabriel dell’Arsenal. Non sono gli unici seguiti: ci sono anche Presnel Kimpembe, 26enne del Psg e Benoit Badiashile del Monaco.