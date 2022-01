Ammissione Allegri su Dybala – Per Allegri, la questione contratto relativa a Dybala è una situazione legata alla società. In campo – e l’ha ripetuto più volte – Paulo è un giocatore straordinario, dal quale tutti si aspettano il massimo e quindi di più.

Del resto, nella prima parte di stagione l’argentino è stato fuori per infortunio. E lo è stato a lungo. Dunque, serve una riscossa e serve subito. In fase realizzativa, nella prestazione: perché Dybala è un grande giocatore “e il suo valore non si discute”.

Ammissione Allegri su Dybala, le novità sul rinnovo

L’AMMISSIONE – Durante la conferenza stampa Allegri però ha svelato un fattore determinante per le sorti dell’argentino.

Ossia: a prescindere dalle parole, da quanto raccontato anche a inizio stagione con la fortissima investitura su Dybala, la Juve si è presa ancora un po’ di tempo per valutare ogni situazione e deciderà non prima di marzo. Dovesse restare fuori dalla prossima Champions League, non ci sarebbero le basi per un investimento così importante nei confronti di Dybala.

Ergo, tutto andrebbe ridiscusso, con la naturale stizza del calciatore, che vedrebbe un accordo già stipulato sfilare via tra le mani. A proposito di mani: Allegri un po’ se le lava, un po’ aspetta il tempo. Che sa essere tiranno, ma anche gentiluomo: vedremo a chi darà ragione.

fonte: ilbianconero.com