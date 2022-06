Arnautovic è il preferito di Allegri: il motivo

Marko Arnautovic alla Juventus non è ancora una trattativa, ma è già diventata molto più che una idea. Dell’attaccante austriaco del Bologna ne parla Tuttosport.

Arnautovic nome per la Juventus?

I contatti proseguono e si lavora per individuare la possibile strada per arrivare al traguardo con il Bologna, che ufficialmente considera l’austriaco incedibile. Sinisa Mihajlovic non vorrebbe privarsi del suo bomber – 15 gol nell’ultimo campionato -, ma i bianconeri effettueranno un tentativo per accontentare Massimiliano Allegri.

Marko è il preferito dal punto di vista tecnico: un po’ vice di DV7 e un po’ partner del serbo, nei finali di gara o in quelle partite in cui Allegri deciderà di schierare due punte fisiche. Motivi validi per tentare il Bologna.