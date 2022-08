Arrivabene e l’annuncio sul calciomercato Juve: “Paredes…”

Maurizio Arrivabene parla ai microfoni di a Dazn nel pre partita di Juventus-Roma. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

ATMOSFERA – “Giusto ringraziare i tifosi, in un periodo come questo dove si parla di crisi vedere uno stadio pieno è un piacere, da parte nostra un grazie che hanno ripreso a cantare e sostenere la squadra. Vedere lo stadio pieno è normale in queste partite di cartello”.



DOPO LA SAMP – “Solo alla seconda, il problema è l’infermeria che è piuttosto piena, speriamo di svuotarla presto. Contro la Samp, io non ho giocato, chi ha giocato sa che possono capitare queste partite. Non una debacle, un pari fuori casa, bisogna girar pagina, dimostrare unità della dirigenza, della squadra, dei tifosi, andare avanti e mettere la Juve sopra tutto, facendo tesoro delle lezioni imparate”.



MERCATO – “Saremo felici se riuscissimo a relizzare le uscite che vogliamo fare, in maniera tale che si bilanci sport e aspetto finanziario. Entrate? Sipario aperto, guardiamo avanti, stiamo parlando con parecchi giocatori. A fine di ogni atto ci saranno delle uscite ma spero anche delle entrate. Paredes? Stiamo parlando, ma è molto importante realizzare le uscite che abbiamo in testa prima di confermare certe entrate”.