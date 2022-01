Arrivabene su Dybala: “Rinnovo? Ognuno deve meritarselo”

Arrivabene su Dybala – Le parole di Maurizio Arrivabene, CEO della Juventus, a Dazn:

ROMA – “Partita importantissima, Roma una grande squadra con un grande allenatore ma non siamo qui per regalare punti”

TRANSIZIONE – “Piani e programmi sono chiari: la qualificazione alla Champions è un must come andare avanti il più possibile in Champions. Questo è chiaro a tutti, avanti così, cerchiamo di raggiungere gli obiettivi”

Arrivabene su Dybala, le parole sul rinnovo di contratto

MERCATO – “Il discorso sulla rosa è semplice. Non ci vuole un ingegnere a capire che la rosa per l’80% fa parte delle nazionali, una squadra in costruzione, si affiancano giocatori nuovi a chi ha esperienza. Avanti così, vuol dire avanti così per vincere”

DYBALA – “Abbiamo detto che ci saremmo seduti di nuovo con i calciatori a febbraio per avere tempo di valutare. Ognunoi deve guadagnarsi il suo posto, che vale il valore che gli si dà. Ognuno di noi deve fare il suo. Dybala? Vedremo nelle prossime partite, non è un giocatore scarso ma guardiamo avanti”

dybala-gol-salernitana-juve

fonte: ilbianconero.com