Arthur Juve, l’annuncio: “Rimango? Certo!”

Arthur Juve – La Juventus riparte e, fin dal primo giorno, uno dei giocatori maggiormente sotto osservazione sarà Arthur. Il brasiliano ha vissuto una stagione a dir poco travagliata nella sua prima esperienza in bianconero, quando è giunto a Torino nell’operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona.

Colpa di una calcificazione post-traumatica nella zona interossea tra tibia e perone della gamba destra, ricordo della partita disputata contro l’Atalanta il 16 dicembre quando il centrocampista era uscito ancora prima della mezz’ora di gioco in seguito a un intervento sostenuto di Cristian Romero.

Arthur Juve, le parole sul futuro

Una patologia dolorosa, per la quale l’intervento chirurgico era sempre stato visto come l’ultima spiaggia. Così Arthur ha continuato a far parte del gruppo e a giocare, ma con prestazioni che risentivano del problema e con un contributo non decisivo alla causa.

Finita la stagione, il brasiliano ha lavorato per provare a venire a capo della situazione, i segnali erano però contrastanti. Fino a quando dal suo entourage hanno smentito l’ipotesi di un intervento chirurgico a luglio: Arthur si sarebbe regolarmente presentato al raduno e solo in un secondo tempo, dopo aver verificato la condizione sul campo, si sarebbe valutata l’ipotesi di una operazione (con un uno stop previsto di due mesi).

Così il centrocampista ha fatto parte del gruppo convocato ieri mattina per le visite al Jmedical. Bermuda e t-shirt, si è concesso a lungo al rito dei tifosi: foto, selfie, magliette da firmare.

E quando uno dei sostenitori gli ha chiesto: «Resti?». Lui ha risposto: «Sì». Una permanenza con un doppio obiettivo. Per prima cosa, capire se la calcificazione sia una scomoda compagna di viaggio, da eliminare in maniera drastica.

E, per seconda cosa, convincere Massimiliano Allegri di poter essere utile alla Juventus. Quello centrale è il reparto maggiormente sotto osservazione, dopo le fatiche vissute con Andrea Pirlo. Arthur non rientra nei parametri ideali del nuovo-vecchio tecnico: proverà a fargli cambiare idea.

fonte: tuttosport.com