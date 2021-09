Arthur Juve, ad ottobre sarà lui il vero acquisto

Arthur Juve – Aspettando Aurelien Tchouameni, grande obiettivo per il 2022, ecco un rinforzo già ad ottobre per la Juventus. Nessuna riapertura straordinaria del mercato. Semplicemente Arthur, assente dall’intervento chirurgico di luglio, sta bruciando le tappe.

Oggi ha preso parte alla rifinitura pre Chelsea. Domani non sará in campo, ma il rientro si avvicina: Allegri dopo la pausa potrà finalmente sfruttare la qualità dell’ex Barcellona in mezzo al campo.

Arthur Juve, il colpo di ottobre per Allegri

E magari a gennaio, soprattutto se Aaron Ramsey dovesse decidere di tornare in Inghilterra, la Juventus effettuerà un altro tentativo per Tchouameni.

È il grande obiettivo per il 2022, ma non lo è solo per i bianconeri: sul Nazionale francese classe 2000 c’è anche il Chelsea caldo. Una cosa è certa: la sfida di Champions di domani tra bianconeri e Blues proseguirà anche nelle prossime settimane sul mercato.

I due club si incroceranno sul neutro di Montecarlo per Tchouameni: se non a gennaio, in estate l’ex Bordeaux dovrebbe lasciare il Principato. Ovviamente non a prezzi di saldo, il Monaco non è una bottega da sconti: in Francia si parla di 40 milioni.

fonte: tuttosport.com