Arthur verso la cessione, c’è un rischio concreto

Da plusvalenza monstre a esubero di lusso il passo a volte può essere molto breve. Arthur è arrivato alla Juventus dal Barcellona nell’estate 2020 nel maxi scambio con Miralem Pjanic. E ora potrebbe andare via, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Arthur via dalla Juventus?

Valutato 72 milioni, quel cartellino è diventato la sua condanna. Non sono mai diminuiti i dubbi sul brasiliano, frenato anche da problemi fisici. Allegri non lo considera adatto al suo gioco, venderlo evitando la minusvalenza (a bilancio pesa più di 40 milioni) è praticamente impossibile.

Il centrocampista ha già fatto sapere di voler giocare con più continuità. Tra le soluzioni c’è il prestito (Arsenal in pole), permetterebbe alla Juventus di alleggerirsi dell’ingaggio (5 milioni netti a stagione con un contratto fino al 2025). In alternativa i bianconeri proveranno a inserirlo in qualche scambio.