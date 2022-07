Cosa fa Arthur? Il brasiliano della Juve ha un sogno

Il centrocampista brasiliano Arthur è legato alla Juventus da un contratto con data di scadenza 30 giugno 2025. Come anticipato da Allegri qualche giorno fa, non dovrebbe prendere parte alle tre sfide americane per un problema alla caviglia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Arthur via dalla Juventus?

Il nome è caldo anche per il mercato in uscita. Il suo desiderio sarebbe tornare al Barcellona, ma non sembrano esserci le condizioni. A rifarsi sotto potrebbe essere l’Arsenal. Però ha uno stipendio importante ed è a bilancio oggi per oltre 45 milioni di euro. Difficile pensare a un’offerta di tale portata, più facile una soluzione in prestito.