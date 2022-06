Assalto Premier a De Ligt, la Juve si cautela

Assalto a De Ligt. I pesi massimi della Premier League allungano lo sguardo sul difensore della Juventus. Chelsea e Manchester United sarebbero pronti a piazzare il colpaccio. Ne parla il Corriere dello Sport.

La Premier vuole De Ligt

Non è una novità l’interesse Blues, lo juventino e Koundé del Siviglia le piste per rinforzare la difesa che ha perso Rüdiger. Ad Old Trafford sulla panchina del Manchester United è arrivato Ten Hag, mentore di Matthijs ai tempi dell’esplosione all’Ajax. Potrebbe tentare il colpaccio.



Per la Juve potrebbe esserci una minaccia seria dalla Premier, considerando anche le recenti parole del giocatore. «Rinnovo? Quando sarà il momento deciderò se prolungare o guardare oltre. Il quarto posto consecutivo per due volte non basta, dovremo fare dei passi avanti»