Asse Udinese-Juventus, due nomi sul mercato

La Juventus tratta sull’asse con l’Udinese per due calciatori che potrebbero rinforzare la squadra bianconera, secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Udogie-Molina, la Juventus si informa

Salgono le quotazioni dell’italiano Destiny Udogie e dell’argentino Nahuel Molina: quest’ultimo si è messo in mostra in questa stagione risultando uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino destro. Principale competitor per l’argentino è l’Atletico Madrid di Simeone. Si balla intorno a quota 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe provare una maxioperazione che comprenda anche Udogie, oppure inserire qualche contropartita.