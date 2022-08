Assurdo Rabiot, blocca tutto il mercato Juve! Il motivo

Assurdo Rabiot – Se i tifosi juventini fino a ieri potevano ritenersi soddisfatti per quella che sarebbe stata la cessione di Adrien Rabiot, da questa mattina invece devono dire definitivamente addio alla speranza di vederlo lontano da Torino nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto.

Già, perchè quella che sembrava una trattativa ormai definita con il Manchester United è saltata sul più bello e l’artefice di tutto è ancora una volta la madre e agente del calciatore.

Assurdo Rabiot, mercato Napoli bloccato

Le pretese avanzate da Veronique infatti hanno mandato su tutte le furie gli inglesi, i quali avrebbero rimandato al mittente la richiesta di circa 10 milioni di euro, la stessa cifra percepita da Bruno Fernandes.

SALTA PAREDES? – Questo complica e non poco i piani di mercato dei dirigenti della Continassa, i quali avrebbero voluto reinvestire il capitale guadagnato dalla cessione del francese sull’ex giallorosso Leandro Paredes, con il quale si è arrivati ad un’intesa di massima già da diverse settimane.

La Juve infatti necessita di vendere in quel ruolo, sia per monetizzare ma anche e soprattutto per fare spazio, Se l’ex Psg però non troverà una sistemazione diversa da Torino, allora è inevitabile pensare che non ci saranno altri arrivi in quest’ottica.

rabiot-francia

fonte: ilbianconero.com