Attacco Juve, il colpo può arrivare dal City

Gabriel Jesus, attaccante brasiliano di 25 anni del Manchester City, potrebbe diventare il nuovo compagno d’attacco di Dusan Vlahovic nella Juventus.

Gabriel Jesus-Juventus, le ultime

Gabriel Jesus è un vecchio pallino di Allegri ed è vicino a lasciare il Manchester City. Con l’arrivo di Haaland lo spazio si riduce e sta valutando tutte le opzioni per il futuro.

«Il mio futuro è ancora incerto, ho un contratto con il City e ho già espresso i miei desideri al club e al mio agente – ha spiegato Gabriel Jesus a Espn -. Nei prossimi giorni prenderò una decisione sul mio futuro».

La Juve studia gli sviluppi, ma non è la sola squadra interessata: ci sono pure Arsenal e Tottenham in Premier League. I Gunners hanno già effettuato sondaggi con il City: la richiesta di 60 milioni è molto alta per un giocatore il cui contratto andrà in scadenza nel 2023, il cui valore adeguato potrebbe essere di 40 milioni.

Gabriel Jesus guadagna 6 milioni all’anno più bonus, vicino al massimo che la Juve assicura ai top player, 7-7,5 milioni più bonus.