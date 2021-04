Attacco Juve: che intreccio tra Mbappé, Ronaldo e Icardi!

Attacco Juve – E se il Real Madrid alla fine riuscisse a combinare l’operazione Mbappé? Se la tela tessuta dagli uomini di Florentino Perez intrappolasse le speranze del PSG di rinnovare il contratto allo strabiliante centravanti, come potrebbe reagire il PSG?

Dicono, sia in Spagna che in Francia, che il Paris potrebbe consolarsi dando l’assalto a Cristiano Ronaldo. Magari offrendo in cambio Mauro Icardi, che alla Juventus è sempre piaciuto. Un triangolo decisamente stellare, ma accontenterebbe tutti?

Partendo dall’inizio: che Kylian Mbappé sia molto attratto dall’idea di giocare con la maglia del Real non è un mistero, anche se proprio al termine della partita contro il Bayern Monaco, Leonardo esprimeva molto ottimismo sul fronte del rinnovo.

Attacco Juve, ecco cosa può accadere

Ma è il giocatore ad avere in mano la situazione e se ha, effettivamente, deciso di andare a Madrid sarà dura per il club parigino che, qualora forzasse la mano per tenere Mbappé, lo perderebbe a parametro zero nel 2022. Insomma, il rischio di salutare il prodigioso ventiduenne è concreto.

E a quel punto? C’è chi sostiene che il Paris Saint Germain da tempo pensa a Ronaldo, senza curarsi dell’età, ma pensando all’incommensurabile effetto che avrebbe sotto il profilo dell’immagine (fattore che preme sempre molto alla proprietà qatariota) e puntando sull’integrità atletica di CR7 che garantirebbe un congruo numero di gol, sia in campionato che in Champions League. Vedendosi scippare Mbappé, quindi, la soluzione Cristiano potrebbe essere una delle prime alle quali penserebbero i francesi.

A quel punto la palla passerebbe a Ronaldo. Ronaldo che continua a segnare, infrangendo record e accumulando un numero sempre più mostruoso di reti, sta vivendo nello stesso tempo una stagione molto deludente a livello di squadra. Si è molto mormorato sul suo disappunto e sulle sue intenzioni di lasciare la Juventus, ma al momento nulla è stato comunicato alla Juventus.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: tuttosport.com