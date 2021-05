Attacco Juve, Morata o Kean per giugno?

Attacco Juve – La corsa Champions non è finita (mancano ancora 180’), ma la Juventus rischia concretamente di trovarsi in Europa League la prossima stagione. In una situazione del genere, alla Continassa sono obbligati a ragionare su un mercato a due velocità. Questione di soldi (in meno) e anche di minor appeal.

Già, perché senza Champions la Juventus non solo avrebbe meno soldi da investire, ma probabilmente faticherebbe anche a convincere diversi giocatori a digerire una stagione in Europa League. In attesa delle ultime due partite di campionato (in mezzo c’è anche la finale di Coppa Italia) i dirigenti bianconeri continuano a lavorare sottotraccia.

Attacco Juve, doppia ipotesi per i bianconeri

Oggetto di valutazioni è sempre Alvaro Morata. La Juventus non ha ancora deciso quale delle tre opzioni accendere: acquisto, rinnovo del prestito da 10 milioni annui, addio. L’Atletico Madrid, in piena corsa per vincere la Liga, attende una risposta a breve, cioè entro la fine del mese. Alla Continassa stanno prendendo tempo.

Paradossalmente, stando a quanto filtra da fonti spagnole, l’eventuale retrocessione in Europa League potrebbe anche favorire la permanenza dello spagnolo a Torino. Morata, pur di rimanere alla Juventus, accetterebbe anche una stagione senza Champions. Ma non tutti ragionano come l’ex Real Madrid. A partire da Cristiano Ronaldo, destinato a salutare in caso di quinto posto. E molti più dubbi, in caso di Europa League, potrebbe averli anche Moise Kean.

fonte: tuttosport.com