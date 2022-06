Caso Juve, chi gioca con Vlahovic? Allegri inquieto

Vlahovic, e poi? Con l’addio di Morata, che segue le partenze di Dybala e Bernardeschi, la Juve è praticamente senza attacco come racconta il Corriere dello Sport.

Attacco Juve, chi vicino a Vlahovic?

Kean viene offerto ovunque in cerca di potenziali acquirenti. Chiesa è infortunato e prima di settembre-ottobre non potrà rientrare e comunque necessiterà di tempo per poter tornare al top. Stesso discorso per Kaio Jorge, diretto probabilmente in prestito per giocare.

Di Maria è ancora in silenzio e sembra sempre intenzionato ad aspettare il Barcellona. Neres, l’alternativa, è sfumato in direzione Benfica.

Resterebbero Kostic, con l’Eintracht Francoforte che prova a resistere, e Berardi, per il quale c’è la concorrenza di Roma e Milan. Il quadro non è confortante, al momento e l’inquietudine di Allegri aumenta.