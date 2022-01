Aubameyang alla Juve, può ancora arrivare: preoccupano 2 fattori

Continua da parte della Juve la ricerca di un attaccante, tanto più dopo che Alvaro Morata è finito nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la necessità di mettere a disposizione di Allegri un centravanti pronto ed esperto, unita a quella di ragionare solo sull’opzione di un prestito senza obbligo di riscatto, sembra riaccendere i riflettori su Mauro Icardi, anche perchè Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic sono fuori portata, mentre per Arek Milik servirebbe la sponda del Napoli.

Per quanto riguarda l’ex Inter, però, il PSG non ha ancora aperto al prestito con diritto, cosa che spinge i bianconeri a valutare altre ipotesi.

Aubameyang alla Juve, Allegri lo vuole

Come quella di un outsider, o un presunto tale. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, non un centravanti puro ma certamente un attaccante esperto e solido: il classe 1989 dell’Arsenal piace molto ad Allegri (a differenza di Memphis Depay, possibile pedina di scambio con il Barcellona) e può diventare un’eccezione da parte del club a proposito degli over 30, anche perchè può arrivare a Torino alle giuste condizioni, essendo ormai in difficoltà agli ordini di Arteta.

Ci sono però due fattori poco confortanti per una possibile trattativa: il primo è rappresentato dall’ingaggio, ma ragionando sui sei mesi – e su un centravanti di pari valore – la spesa necessaria sarebbe simile per tutti; il secondo, più rilevante, è legato alla partecipazione del giocatore alla Coppa d’Africa con il Gabon, che potrebbe tenerlo a lungo lontano dall’Italia con tutti i rischi del caso anche sul fronte di possibili inconvenienti fisici. La pista che porta ad Aubameyang, però, resta calda. La Juve ci pensa.

fonte: ilbianconero.com