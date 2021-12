Aubameyang Juve, nuovo nome per gennaio! I dettagli

Aubameyang Juve – Tuttosport in edicola fa il punto sui giocatori che potrebbero aiutare la Juventus sul mercato. Per il quotidiano, i bianconeri puntano sugli scontenti, il che naturalmente “comporta il rischio di imbattersi in elementi non più giovanissimi”. Il primo nome resta Icardi oppure il classe ’87 Cavani in fuga dal Manchester United.

Aubameyang Juve, le ultime di mercato

Sullo sfondo Aubameyang in rotta con l’Arsenal o Mitrovic che il Fulham non blinda né regala. “La coppia di talenti prediletti risponde ai nomi del 2000 Vlahovic e del ’99 Scamacca , accomunati da un analogo destino a stretto giro: rispettivamente Fiorentina e Sassuolo non li cedono ora a meno di un’offerta monstre”.



fonte: ilbianconero.com