Bakayoko Juve, si raffredda la pista: i dettagli

Bakayoko Juve – Manuel Locatelli continua a essere l’obiettivo numero uno della Juventus. Cherubini è pronto a incontrare per l’ennesima volta il direttore dei neroverdi Giovanni Carnevali per strappare il sì definitivo.

Bakayoko Juve, la scelta dei bianconeri



Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nome di Tiemoué Bakayoko sarebbe infatti sempre più sullo sfondo. Il centrocampista ex Napoli e Milan, ma ancora di proprietà del Chelsea, era stato accostato ai bianconeri come piano B in caso di mancato accordo per Locatelli, ma l’opzione rimane remota.



Anche perché il Napoli vorrebbe riportarlo in Campania dopo le ottime prestazioni col club partenopeo nella passata stagione.

fonte: ilbianconero.com