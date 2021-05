Barcellona vuole De Ligt, clausola e contatti

Barcellona vuole De Ligt – Quando la Juventus sborsò nell’estate del 2019 75 milioni di euro più 10,5 di bonus nella casse dell’Ajax, sapeva di mettere le mani sul difensore del futuro. Adesso Matthijs De Ligt è il centrale del presente, acclamato da molti come capitan futuro. Perché le qualità ce le ha, sia tecniche che caratteriali, non a caso è diventato capitano dei Lancieri a soli 19 anni.

Dopo il classico periodo di ambientamento in una nuova cultura, sia calcistica che territoriale, il classe 1999 è diventato leader della retroguardia bianconera, punto fermo del sistema ideato da Pirlo in cui vengono prediletti gli uno contro uno. Pane per i denti, e per le gambe, di De Ligt.

Barcellona vuole De Ligt, ultime notizie calciomercato

CLAUSOLA E BARCELLONA – Come riporta Calciomercato.com, la Juventus lo ha inserito in una short list di incedibili in cui rientrano Chiesa, Kulusevski e pochi altri. Perno del presente e del futuro, con una clausola rescissoria che incombe.

Infatti, su De Ligt si attiverà un’opzione di acquisto per le pretendenti pari a 125 milioni di euro a partire dal 2022, cifra che potrà toccare i 150 milioni in caso di rinnovo di contratto.

Intenzioni e condizioni economiche che scoraggiano il Barcellona. In Spagna, scrive CM, si è parlato con insistenza dell’interesse blaugrana per l’ex Ajax, primo obiettivo del tecnico Koeman. Il presidente Laporta ha in programma un contatto con la Juve nelle prossime settimane e tra i due club sono diversi i giocatori apprezzati reciprocamente, come Rabiot e Dembélé. Discorsi in cui non verrà incluso De Ligt, presente e futuro della Juve.

depay-de-ligt

fonte: ilbianconero.com