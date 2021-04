Bellinazzo intervista – Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto a Radio Bianconera parlando del futuro di Ronaldo: “La Juve tendenzialmente non può cedere Ronaldo in una situazione come quella attuale. La scelta dipende sempre dal calciatore, non puoi immaginare una politica di riduzione dei costi basata su un’operazione come quella di Cristiano Ronaldo”.

Bellinazzo intervista, le parole su Ronaldo e la Juve

“Sicuramente senza CR7 verrebbero meno circa 90 milioni di euro di costi, sarebbe importante. ma è difficile immaginare che oggi qualcuno possa venire a offrire quelle cifre per strarre CR7. Se oggi tutti i club devono andare verso una riduzione del 10-15% dei costi, la Juve senza Champions dovrebbe fare almeno il doppio. La Juve avrebbe la forza economica per reggere un’annata senza Champions, ma sarebbe più importante rispetto ad altri club riuscire a qualificarsi”.

“Sarà determinante anche quello che la UEFA deciderà sul Fair Play Finanziario. Dovranno essere inserite delle misure di differenziazione rispetto al passato e questo potrebbe dare maggiori spazi di manovra ai club in difficoltà ma con grandi proprietà alle spalle. La UEFA ci sta lavorando ma prima dell’autunno non si avranno risoluzioni. I club capiranno le tendenze e le scelte poi saranno a cascata”.

