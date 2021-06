Belotti Juve – Da Torino a… Torino! Nell’edizione odierna di Tuttosport, si parla della possibilità che il Gallo Belotti possa andare alla Juventus. Il patron granata, Urbano Cairo, ha però messo a tacere le voci che vorrebbero il centravanti e capitano del Toro proprio ai cugini bianconeri.

“La Juventus su Belotti? Mi sembra una cosa lunare – si legge sul giornale – Anche solo in prospettiva. Non ho avuto alcun tipo di approccio con la Juventus a questo proposito. E, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Alla Juve, non scherziamo”.

Belotti Juve, le parole di Cairo

NESSUN BENESTARE – Dunque, nessun benestare a un’operazione che potrebbe trasformare l’ambiente nella piazza torinista. Belotti sembra, al momento, più vicino alla Roma, da cui è in uscita quell’Edin Dzeko che piace tanto a Cherubini e Allegri. E che intriga soprattutto per questioni ‘contrattuali’ e di basso costo.

fonte: ilbianconero.com