Belotti alla Juventus? Incubo per i tifosi Torino

L’affare Bremer spacca i tifosi del Torino. Serpeggia una sensazione amara in casa granata: «Non c’è più rispetto per niente». Ma il lunedì nero dei tifosi del Toro ha avuto una coda in più. Le voci sull’ormai ex capitano Andrea Belotti, come racconta Tuttosport.

Belotti alla Juventus?

Accostato anche ai bianconeri nelle varie voci di mercato, con suprema e prevedibile indignazione granata sui social. Descritta così da tanti: «Stiamo iniziando a capire i motivi di questo lungo silenzio, di questa sparizione». Sgomento smentito da tantissimi, fermi come in un duello contro i terrapiattisti: «Il Gallo non farebbe mai una cosa del genere».

Il pessimismo, però, è grande: «Se Belotti andasse alla Juventus a parametro zero sarebbe un colpo al cuore».