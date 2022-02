Bentancur intervista: “Il mio addio alla Juve? Mi ha sorpreso…”

Bentancur intervista – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Juve Rodrigo Bentancur ha parlato del suo momento al Tottenham, con qualche riferimento al suo recente passato in Italia. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com

CONTE E ALLEGRI – “Sono simili perché entrambi hanno solo la vittoria in testa. Si vede come il mister viva il calcio, in un modo incredibile, e questo cerca di trasmetterlo ai calciatori. Sono felicissimo di lavorare con lui”.

Bentancur intervista, le parole dell’uruguaiano

CALCIO ITALIANO E INGLESE – “Velocità, contrasti, forza… Qui gli arbitri non fischiano tanto e si gioca di più. Devo ancora imparare tanto di questo calcio”.

TRASFERIMENTO – “Tutto è successo mentre ero in Nazionale, mi ha sorpreso, ma sono felicissimo di essere qui. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare ogni giorno e dare una mano ai miei compagni per arrivare in Champions il prossimo anno”.