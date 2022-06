Berardi-Juventus, c’è apertura del Sassuolo!

Non sarà semplice, perché con il Sassuolo non è mai una questione di pochi giorni. Però immaginare Domenico Berardi in bianconero sembra tutto tranne che un sogno. Ne parla Tuttosport.

Berardi Juventus, le ultime notizie

Berardi prima di oggi non ha mai vissuto un’estate in cui sul serio potrebbe lasciare il Sassuolo. A 27 anni l’esterno, d’accordo con il club neroverdi, valuterà con estrema serietà le proposte. Intorno ai 30-35 milioni l’affare può decollare sul serio ed è noto quanto sia caldo il feeling tra il Sassuolo e la Juve, nonché tra il Sassuolo e Berardi. I neroverdi non hanno necessità di incassare tutto e subito, possibile una formula creativa che possa sbloccare l’affare. Magari con l’inserimento di una contropartita tecnica. Se ne riparlerà in un vertice imminente fra le parti, mentre ieri c’è stato solo un contatto.