Berardi Juventus, parla l’ad del Sassuolo

Giovanni Carnevali, numero uno di Master Group Sport e amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Si parla dell’attaccante Domenico Berardi e dell’interessamento della Juventus.

Intervista Carnevali su Berardi

La Juventus è in pressing?

«Non ho mai parlato con la Juve. La realtà che è vorremmo tenere Domenico perché è il nostro campione, il giocatore più importante della nostra squadra».



Però lui sogna una grande?

«Ha l’ambizione di misurarsi con la Champions League e di lottare per lo scudetto, ma deve arrivare l’offerta giusta. Uno così forte non si può cedere a cuor leggero e per una valutazione inferiore al suo valore».