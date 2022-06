Berardi-Juventus, imminente summit col Sassuolo!

Da ieri Angel Di Maria non è più vicino alla Juventus, come i più ottimisti potevano pensare. Come racconta Tuttosport, le alternative sono state già individuate, anche con caratteristiche differenti. Ad esempio Domenico Berardi del Sassuolo.

Berardi Juventus, i dettagli

Tra i nomi caldi c’è quello di Nicolò Zaniolo della Roma. La sua duttilità di Zaniolo è arma preziosissima e in questo senso Domenico è meno eclettico. Ma la candidatura dell’esterno calabrese, che costerebbe meno rispetto al romanista, va sempre messa in conto quando si parla di Juve, al netto della concorrenza del Milan (anche su Nicolò, ovvio). Anzi, ora come ora può decollare più facilmente di Zaniolo: imminente il summit con il Sassuolo.