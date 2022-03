Bernardeschi addio Juve, niente rinnovo

Bernardeschi addio Juve – Archiviata la questione Dybala, in casa Juventus restano altri nodi da sciogliere in tema rinnovi. Cuadrado è quello più vicino alla firma per un biennale con un ingaggio ribassato, di circa 4 milioni bonus inclusi.

E anche De Sciglio e Perin sembrano prossimi al sì, entrambi per un triennale rispettivamente da 1,8 e 1,5 a stagione. Appare più spinosa invece la trattativa per il rinnovo di Federico Bernardeschi, che sta vivendo una fase di stallo.

Bernardeschi addio Juve, salta il rinnovo

FASE DI STALLO – Il centrocampista bianconero, che in autunno ha cambiato agente passando da Mino Raiola a Federico Pastorello, non ha cambiato la sua posizione: non vorrebbe cioè ridursi l’ingaggio.

Allo stesso modo la Juventus non intende superare i 2,5 milioni a stagione fin qui offerti, che potrebbero toccare i 3 milioni con alcuni bonus.

E se in passato Bernardeschi aveva detto no a ogni destinazione per rilanciarsi in bianconero, uno stallo persistente potrebbe cambiare le cose e rendere sempre più concreta l’ipotesi di una separazione al termine del contratto.

fonte: ilbianconero.com