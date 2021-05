Bernardeschi come De Sciglio – In quasi quattro anni di Juventus, Federico Bernardeschi ha segnato 10 gol ed è entrato in una spirale di equivoci tattici e rendimento non all’altezza delle aspettative.

Come ben spiega Calciomercato.com, la società bianconera non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 e il suo nuovo agente Mino Raiola è all’opera per trovargli una nuova sistemazione.

Occorre cercare una soluzione che accontenti tutti: la Juve in primis, che vorrebbe monetizzare o usarlo come pedina di scambio, e il giocatore che non vorrebbe scendere sotto i 4 milioni di euro annui di stipendio.

COME MATTIA – Per Bernardeschi sembra sempre più probabile un futuro fuori dal calcio italiano, un po’ come Mattia De Sciglio che sembra essere rinato nel Lione.

