Bernardeschi Juve, arriva la decisione di Allegri

Bernardeschi Juve – L’ottimo Europeo disputato con la Nazionale di Roberto Mancini ha cambiato il futuro di Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus, convocato a sorpresa dal ct al posto del più quotato Politano, si è fatto trovare pronto nei momenti cruciali del cammino trionfale degli Azzurri, zittendo le numerose critiche ricevute nelle ultime stagioni.



Soltanto lo scorso maggio Bernardeschi sembrava un corpo estraneo in casa Juve, mentre adesso è pronto a tornare alla Continassa per giocarsi le sue carte e tornare protagonista in bianconero.

Bernardeschi Juve, ecco cosa sta per succedere

MERCATO – La Juventus, ancora ferma sul mercato, deve però guardare anche alle uscite per poter finanziare il mercato in entrata. E nella lista dei cedibili di Cherubini e Nedved c’è ancora il nome di Federico Bernardeschi. Aspettando di capire la nuova disposizione tattica di Allegri, Chiesa, Kulusevski e il tuttofare Cuadrado potrebbero infatti relegare l’ex Fiorentina a riserva della riserva sulle corsie laterali.

La Juve lo cederebbe quindi per risparmiare su un ingaggio importante, monetizzare sul cartellino, e provare l’assalto decisivo all’unico vero obiettivo, Manuel Locatelli.

LA SCELTA – Bernardeschi però sembra non volerne sapere. Si vede ancora alla Juventus ed è convinto di riprendersi il posto da titolare tornando il giocatore che ha incantato Firenze. Tanto che, come riportato dal Corriere di Torino, l’esterno campione d’Europa avrebbe già chiesto al suo agente Mino Raiola di incontrare la dirigenza bianconera per trovare una soluzione sul rinnovo, visto il contratto in scadenza nel giugno 2022.

Il Bernardeschi visto agli Europei non può essere un problema per Max Allegri, ma nel marcato post pandemia c’è una sola regola: prima bisogna vendere, poi si prova ad acquistare.

fonte: ilbianconero.com