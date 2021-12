Bernardeschi Juve, rinnovo a vita? Le ultime sul futuro

Bernardeschi Juve – Voglia di Juve… a vita. Federico Bernardeschi, autore di un assist da urlo per Moise Kean nella vittoria contro il Malmoe, è rinato sotto la gestione Allegri e dopo un Europeo vissuto con grande carattere e personalità.

Bernardeschi Juve, le ultime sul possibile rinnovo

L’esterno si sta ritagliando un ruolo di tutto rispetto in rosa e cavalca un momento positivo che prosegue ormai da diverse settimane. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022, per cui per lui presto si inizierà ad entrare nel vivo della trattativa per il rinnovo.

L’IDEA – Come riporta il Corriere dello Sport, a gennaio partiranno i colloqui con il suo nuovo agente, Federico Pastorello, con la volontà di arrivare alla firma, ma anche quella di risparmiare un po’ sull’ingaggio che percepisce attualmente, 4 milioni di euro annui.

L’obiettivo della Juve è chiaro e anche il giocatore, che alla Juve sta bene, vuole legarsi a lungo al club. Il Bernardeschi rigenerato convince tutti, e così torna di moda anche l’idea di un rinnovo su base quadriennale…

bernardeschi-infortunio-juve

fonte: ilbianconero.com