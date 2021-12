Bernardeschi rinnovo Juve, il retroscena su Raiola

Bernardeschi rinnovo Juve – Obiettivo ritrovarsi. Bernardeschi è sulla buona strada nel darsi una seconda opportunità e aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Punto e a capo, dimenticate le difficoltà delle passate stagioni, il calciatore di Carrara ha ritrovato stabilità mentale e questo si riflette anche in campo. Proprio lui è stato il protagonista indiscusso della vittoria della Juventus contro il Cagliari. Un assist – o un mezzo assist, meglio -, e un gol, oltre ad una buona prestazione complessiva. Rampa di (ri)lancio per il numero 20 bianconero e sullo sfondo un contratto che scadrà a fine stagione.

Bernardeschi rinnovo Juve, il caso del bianconero





RINNOVO – A raccontare le ultime sul rinnovo di Bernardeschi è calciomercato.com: “È in scadenza, il club bianconero per il momento resta convinto di poter prolungare il suo contratto solo a patto di ridimensionare l’ingaggio. Già con Mino Raiola si parlava di una di uno stipendio da 2,5-3 milioni bonus inclusi rispetto ai 4 attuali e forse c’è anche questa intesa di massima dietro la rottura tra Bernardeschi e il super agente ora finito nel mirino del club per la questione De Ligt.

Adesso Bernardeschi si è affidato a Federico Pastorello, il mercato può tornare a chiamare, lui è in crescita, tutto sommato non farebbe fatica a trovare una squadra, specialmente a parametro zero. Quindi prima di tutto Bernardeschi vorrà continuare su questa strada per completare il processo di ritrovamento e poi capirà se la soluzione migliore per sé possa essere quella di restare alla Juve nonostante il nodo ingaggio non sia così semplice da sciogliere o se cambiare aria per ripartire di slancio altrove e magari all’estero. Questi sono discorsi da affrontare nel 2022, quello dovrà essere l’anno di Bernardeschi che intanto ha chiuso il 2021 finalmente con un sorriso”.

bernardeschi-crotone-juve

fonte: illbianconero.com