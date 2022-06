Blitz Di Maria a Torino per dire sì alla Juventus?

Angel Di Maria potrebbe firmare con la Juventus dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. E potrebbe esserci una novità, come racconta Tuttosport.

Blitz Di Maria a Torino?

La “familia” si sta rilassando a Ibiza e nell’isola spagnola opportunità per ritemprarsi non mancano. Ma non è detto che il soggiorno sull’isola spagnola possa proseguire come era stato previsto perchè a questo punto non si può assolutamente escludere, anzi, un blitz dei coniugi argentino a Torino, proprio per consentire alla coppia e soprattutto alla signora di cogliere lo spirito della città italiana e quindi liberare il marito dalla situazione si stallo. Che peraltro la Juventus stessa non sarebbe disposta a tollerare per troppo tempo.