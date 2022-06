Dalla Spagna la bomba: Asensio nel mirino Juve

Ci sono gli obiettivi primari della Juventus. Poi ci sono le alternative. Ed è su queste che il club ora è chiamata a lavorare con particolare urgenza. Dalla Spagna, però, rimbalza la bomba sull’attaccante spagnolo del Real Madrid Marco Asensio.

Marco Asensio obiettivo della Juventus?

Suggestiva la voce rimbalzata dai media spagnoli che vorrebbero anche Marco Asensio nel mirino bianconero. L’asso spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e attende segnali chiari dal Real Madrid: «Penso che ci siano tre possibilità, che rinnovi con il Real Madrid, che me ne vada subito, ma anche di restare un’altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove», le parole di Asensio rilasciate in questi giorni. Le riporta il Corriere dello Sport.