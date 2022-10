Bonucci verso l’addio alla Juve? Le ultime

La Juventus non può permettersi di prescindere da alcun tassello. A partire da Leonardo Bonucci, come racconta Tuttosport.

Bonucci verso l’addio?

Lui ringhia in campo, quando viene impiegato, e anche sui social, senza targhe alterne, intanto lo staff lavora per preservarne lo status di risorsa, anche se con una centralità ridotta rispetto al passato. Perché i 35 anni iniziano a pesare, perché i muscoli oggi vanno gestiti con più cautela rispetto a ieri. Per spremerne il meglio da qui a fine stagione e poi, con ogni probabilità, fino a fine contratto, nel 2024, a dispetto delle chiacchiere di mercato che accompagnano ogni sua esclusione.