Bremer è della Juve! Le cifre dell’affare

Gleison Bremer oggi sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il Torino incassa subito 41 milioni di euro, con il totale che può però salire sino a 50 milioni con i bonus. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Bremer Juventus, le cifre

Nel pomeriggio la Juve ha chiuso definitivamente la partita, il brasiliano nella tarda serata è salito sull’aereo diretto a Torino Caselle, dove è sbarcato poco prima di mezzanotte. Oggi in mattinata le visite al JMedical, poi le firme sul contratto quinquennale da cinque milioni di euro netti più uno di bonus e le pratiche del visto per consentirgli di partire domani con il resto della squadra per la tournée americana.